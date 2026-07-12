Un giornalista di un quotidiano di Teheran, di proprietà comunale, ha pubblicato una lista di leader che, secondo l’Iran, dovrebbero essere oggetto di vendetta. Il giornalista ha commentato che l’obiettivo originario era cambiare l’Iran, ma ora ha invitato ad uccidere figure politiche come l’ex presidente degli Stati Uniti e la presidente del Consiglio italiano. La pubblicazione è avvenuta sul quotidiano Hamshahri, che si trova nella capitale iraniana.

Hamshahri Teheran, il quotidiano che ha pubblicato la lista dei leader che subiranno la vendetta dell’Iran, è di proprietà del Comune della capitale iraniana. Questa sorta di lista nera messa in prima pagina dal giornale vede anche la premier Giorgia Meloni in tenuta arancione da carcerato insieme ad una lunga serie di leader come Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer. L’articolo e le foto sono state pubblicate sull’onda emotiva dei funerali della Guida Suprema Ali Khamenei e risponde ad una precisa linea politica. Hamshari riflette infatti gli orientamenti della giunta cittadina di Teheran guidata dal sindaco Alireza Zakani, che appartiene all’ala più conservatrice ed oscurantista del panorama iraniano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© It.insideover.com - “Volevamo cambiare l’Iran ma poi…”. Parla un giornalista della testata che ora invita a uccidere Trump e la Meloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

USA e Israele attaccano l'Iran: i veri motivi della guerra e cosa potrebbe accadere adesso

Notizie e thread social correlati

“Dopo ‘Amici’ sono cambiato, ma la gente mi ‘vede’ ancora come il fan di Spider-Man. Ora danzo Cecilia Sala incarcerata in Iran, le cazz*te di Trump e faccio ridere con Meloni”: parla Samuele BarbettaDopo aver partecipato a “Amici”, uno dei punti più concreti è che il cantante e ballerino è ancora riconosciuto come il fan di Spider-Man.

La guerra in Iran? Un clamoroso autogol per Trump. Che ora parla di memorandum per coprire il disastroDonald Trump aveva annunciato azioni aggressive contro il regime iraniano, ma finora non sono stati compiuti interventi militari.

Argomenti più discussi: Migranti: Meloni, cambio di approccio da parte dell'Ue sta prendendo forma; Immigrati, Meloni: Finalmente l'Ue va nella direzione indicata dall'Italia; Meloni, l'Europa difenda i propri confini con umanità ma anche intransigenza; Trump Per me la tregua con l’Iran è finita.

Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran dopo che tre navi sono state colpite nello Stretto di Hormuz reddit