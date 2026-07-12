Violento scontro fra auto e scooter ragazzino di 16 anni gravissimo

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Terni, in via Narni, si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del minorenne sono risultate critiche. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

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Terni, 12 luglio 2026 – Gravissimo incidente avvenuto nella notte a Terni, in via Narni. Nello scontro tra auto e motorino un ragazzino di 16 anni è rimasto ferito gravemente.  https:www.lanazione.itcronacaa1-autostrada-ejcrlf9k Particolarmente violento l’impatto, con il ragazzo che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza – in condizioni molto gravi – al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Illeso il conducente dell’autovettura. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, erano presenti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. I rilievi e la gestione della viabilità sono stati eseguiti dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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