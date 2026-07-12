Un incidente frontale si è verificato nella tarda mattinata di domenica sulla strada provinciale vicino a Uta, alle porte di Cagliari. Due uomini sono deceduti dopo lo scontro tra una Fiat Cinquecento e una Jeep. Altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la dinamica e i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di domenica sulla strada provinciale all’altezza di Uta, alle porte di Cagliari. Due uomini hanno perso la vita nello scontro frontale tra una Fiat Cinquecento e una Jeep, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Le vittime sono Carlo Cecconi, 46 anni, residente a Capoterra, e Mirko Sanna, 38 anni, di Cagliari. I due viaggiavano a bordo della Fiat Cinquecento e sono morti sul colpo a causa della violenza dell’impatto. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per entrambi non è stato possibile fare nulla. Tre feriti sulla Jeep. Nello scontro sono rimaste coinvolte anche le tre persone che viaggiavano sulla Jeep. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Violento frontale tra due auto: il bilancio è drammatico

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Schianto tra tre auto, due bimbe gravi

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