Rooftop di Milano | le migliori terrazze per aperitivo e cena con vista dell’estate 2026

Milano offre 29 terrazze, tra hotel di lusso, musei, ex fabbriche e grattacieli, che trasformano lo skyline in una cartolina a cielo aperto. Queste location sono ideali per aperitivi e cene durante l’estate 2026. Quando le temperature salgono, la città si sposta dall’area pedonale verso le altezze, offrendo viste panoramiche uniche. Le terrazze rappresentano le nuove mete per vivere l’estate, con ambienti che cambiano volto con il panorama.

Milano d’estate cambia altimetria. Appena le temperature salgono, la città smette di guardarsi negli occhi da un tavolino in strada e comincia a guardarsi dall’alto: 29 terrazze, tra hotel di lusso, musei, ex fabbriche riconvertite e grattacieli, trasformano lo skyline in una carta dei vini a cielo aperto. Si va dal Duomo illuminato al tramonto ai grattacieli di Porta Nuova, dalle piscine sospese di Tortona ai giardini pensili di Cordusio. Ogni rooftop ha un proprio linguaggio gastronomico, dalla cucina giapponese alla tradizione meneghina, dal pesce crudo ai cicchetti veneti. Ecco la guida, indirizzo per indirizzo, per bere e mangiare al fresco senza mai perdere la città di vista. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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