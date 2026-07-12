Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 12 luglio 2026 è stato segnalato un incidente sulla viabilità di Roma. La comunicazione è stata diffusa dal servizio Astral infomobilità, che fornisce aggiornamenti sulla situazione del traffico nella regione Lazio. Nessun dettaglio aggiuntivo sull’incidente è stato fornito nel messaggio.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con un altro incidente sulla Statale 156 Monti Lepini code tra le località osteria Palombara e poi era in direzione Latina nella stessa direzione un altro incidente sulla Statale Pontina crea code da Spinaceto a Castel di Decima per traffico intenso sulla provinciale 601 Litoranea Code in entrambi i sensi di marcia dal cancello a Campo Ascolano sulla statale Aurelia per traffico code da Torre in pietra-palidoro in direzione Civitavecchia sulle autostrade Attenzione ad un veicolo fermo su 24 Roma Teramo Al km 8 circa Tra la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 11 luglio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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