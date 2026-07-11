Alle ore 12:25 del 11 luglio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. Sono stati segnalati problemi di traffico sul raccordo anulare, secondo quanto comunicato dalla redazione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause o sulla durata delle eventuali criticità. La situazione viene monitorata e aggiornata regolarmente.

Astral infomobilità Mary trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare interrogata esterna due incidenti stanno causando disagi alla circolazione il primo crea code tra Boccea e Aurelia per il secondo invece ora in via di risoluzione si allenta tra le uscite via del Mare Colombo più avanti sempre in esterna rallentamenti per traffico dall'appia al bivio per la diramazione Roma Sud in carreggiata interna Si procede a rilento Truck piantane Salaria poi all'altezza della Pontina è proprio sulla Pontina code a tratti per traffico intenso tra il raccordo e via di Pratica... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 12:25

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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