Via Martiri della Resistenza, collegamento con la rotatoria di piazzale della Libertà, è stata teatro di numerosi incidenti, inclusa la morte di uno scooterista lo scorso novembre. Recentemente è stato installato un nuovo cordolo lungo la strada, che mira a ridurre i rischi. La strada, nota per la sua pericolosità, continua a essere oggetto di attenzione per gli interventi di sicurezza.

L’innesto di via Martiri della Resistenza nella rotatoria di piazzale della Libertà è stato da sempre teatro di incidenti. Anche tragici, come quello che nello scorso mese di novembre coinvolse lo scooter guidato dal povero Leonardo Burroni, che in quell’occasione perse la vita. Pochi giorni fa un altro incidente, incriminata sempre la stessa manovra, quella di inversione a U per rientrare in rotatoria, che il mezzo sia in uscita dal distributore dell’Ip oppure dal parcheggio della banca Credit Agricole. La rotatoria di piazzale della Libertà è una delle più trafficate di Ancona, la maggior parte dei mezzi da e per il centro città passano per di lì, nelle ore di punta è frequentatissima e spesso teatro di manovre pericolose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Martiri degli schianti. Una strada disgraziata. Ma con il nuovo cordolo un barlume di speranza

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