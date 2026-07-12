PIANCASTAGNAIO – La Pianese è pronta a ripartire insieme ai suoi tifosi. Prende il via da domani la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 202627, accompagnata dallo slogan BaCiami anCora, un invito a rinnovare il legame tra la squadra e il proprio pubblico dopo le emozioni vissute insieme. La prima fase sarà dedicata ai possessori dell’abbonamento della stagione appena conclusa, che da domani (13 luglio) a mercoledì 30 luglio potranno esercitare il diritto di prelazione confermando il proprio posto allo stadio. A partire da lunedì (20 luglio), sarà inoltre possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti esclusivamente per i posti non soggetti a prelazione da parte degli abbonati della passata stagione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Via alla campagna abbonamenti della Pianese: lo slogan è ‘BaCiami anCora’

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BaCiami anCora, parte la campagna abbonamenti della Pianese per la stagione 2026/27

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