Una donna di 37 anni, già sottoposta a trapianto di fegato nel 2018, è morta pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La donna, residente in provincia di Frosinone, era stata ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma. La comunità locale è in stato di shock per la scomparsa di questa giovane madre.

La 37enne era stata sottoposta a un trapianto di fegato nel 2018 e conosceva le possibili complicazioni. La comunità di Veroli, in provincia di Frosinone, è sotto shock per la morte di Francesca Mattei, la giovane mamma di 37 anni deceduta all’ospedale Gemelli di Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. Una vicenda drammatica che ha profondamente colpito familiari, amici e concittadini, strettisi attorno al marito e al figlio maggiore, ai quali la donna lascia un dolore immenso. La gravidanza affrontata nonostante la malattia. Francesca Mattei era alla sua seconda gravidanza. Nel 2018 era stata sottoposta a un trapianto di fegato e da allora conviveva con una patologia che richiedeva controlli periodici presso il Policlinico Gemelli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Veroli, Francesca Mattei muore dopo aver perso il bimbo che portava in grembo: aveva scelto di affrontare la gravidanza nonostante i rischi

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