venezia ufficiale il rinnovo di stroppa fino al 2029

Il club ha annunciato il rinnovo di contratto di Giovanni Stroppa fino al 2029. L’allenatore resterà alla guida della squadra anche nella prossima stagione di Serie A. Stroppa era arrivato alla guida del team al termine della promozione dalla Serie B, conclusa con il ritorno in massima divisione. La società ha confermato l’accordo senza ulteriori dettagli sui termini economici. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a eventuali modifiche al suo staff.

Giovanni Stroppa non si muove dal Venezia. Dopo la promozione dalla Serie B e il ritorno in Serie A del club dopo un solo anno, ufficiale il rinnovo dell'allenatore fino al 2029., Il comunicato del club: "Il Venezia FC comunica di aver prolungato il contratto di Giovanni Stroppa fino al 30 giugno 2029, con rinnovo automatico di un'ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali. Arrivato in laguna nell'estate del 2025, Giovanni Stroppa ha guidato il Venezia FC alla conquista del primo posto in Serie B e la conseguente promozione in Serie A. Sotto la sua guida, la squadra ha saputo distinguersi per identità di gioco, continuità di rendimento e spirito di gruppo, riportando il Club nella massima serie italiana. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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