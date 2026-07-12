VdP il piccolo riscatto di un Fenomeno Niente Monumento ora un grande Tour per lasciare il segno
Mathieu van der Poel ha annunciato un tour che lo porterà in diverse città, senza prevedere un monumento commemorativo. Il ciclista, che da bambino si aggirava tra i giornalisti nella sala stampa del Tour de France, ha deciso di lasciare il segno attraverso le gare e gli eventi in programma. Questa scelta arriva dopo anni di carriera nel ciclismo professionistico, senza che ci siano progetti di installazioni o riconoscimenti permanenti.
Mathieu van der Poel era un bambino quando si aggirava per l’immensa sala stampa del Tour de France saltellando dietro il famoso nonno, Raymond Poulidor, che lo presentava a tutti gli amici dicendo "ecco il mio petit phénomène, un giorno scriverete di lui", e noi a sorridergli comprensivi, "sicuro Poupou, questo ragazzino è destinato a grandi cose", ma ovviamente nessuno ci credeva davvero, si sa che i nipoti sono la più bella cosa, ma ci vogliono forse dieci, venti, o magari trent’anni perché nasca un campione vero. E di fenomeni ne capitano anche meno. Però, adesso lo sappiamo, monsieur Poulidor non si era sbagliato. Quel bambino, figlio minore della sua Corinne e del campione olandese Adrie van der Poel, è diventato un fenomeno sul serio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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