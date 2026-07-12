VdP il piccolo riscatto di un Fenomeno Niente Monumento ora un grande Tour per lasciare il segno

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mathieu van der Poel ha annunciato un tour che lo porterà in diverse città, senza prevedere un monumento commemorativo. Il ciclista, che da bambino si aggirava tra i giornalisti nella sala stampa del Tour de France, ha deciso di lasciare il segno attraverso le gare e gli eventi in programma. Questa scelta arriva dopo anni di carriera nel ciclismo professionistico, senza che ci siano progetti di installazioni o riconoscimenti permanenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mathieu van der Poel era un bambino quando si aggirava per l’immensa sala stampa del Tour de France saltellando dietro il famoso nonno, Raymond Poulidor, che lo presentava a tutti gli amici dicendo "ecco il mio petit phénomène, un giorno scriverete di lui", e noi a sorridergli comprensivi, "sicuro Poupou, questo ragazzino è destinato a grandi cose", ma ovviamente nessuno ci credeva davvero, si sa che i nipoti sono la più bella cosa, ma ci vogliono forse dieci, venti, o magari trent’anni perché nasca un campione vero. E di fenomeni ne capitano anche meno. Però, adesso lo sappiamo, monsieur Poulidor non si era sbagliato. Quel bambino, figlio minore della sua Corinne e del campione olandese Adrie van der Poel, è diventato un fenomeno sul serio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vdp il piccolo riscatto di un fenomeno niente monumento ora un grande tour per lasciare il segno
© Gazzetta.it - VdP, il piccolo riscatto di un Fenomeno. Niente Monumento, ora un grande Tour per lasciare il segno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi Saint-Vulbas – Crest-Voland: orari, tv, percorso. Seixas può lasciare il segnoLa sesta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 si svolge oggi, con partenza da Saint-Vulbas e arrivo in vetta a Crest-Voland.

La famiglia scappata (senza niente) dalla guerra ora cerca aiuto: “Chiediamo un futuro per il nostro piccolo”Una famiglia in fuga dalla guerra, senza beni, chiede aiuto per il futuro del loro bambino.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web