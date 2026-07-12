Mathieu van der Poel ha annunciato un tour che lo porterà in diverse città, senza prevedere un monumento commemorativo. Il ciclista, che da bambino si aggirava tra i giornalisti nella sala stampa del Tour de France, ha deciso di lasciare il segno attraverso le gare e gli eventi in programma. Questa scelta arriva dopo anni di carriera nel ciclismo professionistico, senza che ci siano progetti di installazioni o riconoscimenti permanenti.

Mathieu van der Poel era un bambino quando si aggirava per l’immensa sala stampa del Tour de France saltellando dietro il famoso nonno, Raymond Poulidor, che lo presentava a tutti gli amici dicendo "ecco il mio petit phénomène, un giorno scriverete di lui", e noi a sorridergli comprensivi, "sicuro Poupou, questo ragazzino è destinato a grandi cose", ma ovviamente nessuno ci credeva davvero, si sa che i nipoti sono la più bella cosa, ma ci vogliono forse dieci, venti, o magari trent’anni perché nasca un campione vero. E di fenomeni ne capitano anche meno. Però, adesso lo sappiamo, monsieur Poulidor non si era sbagliato. Quel bambino, figlio minore della sua Corinne e del campione olandese Adrie van der Poel, è diventato un fenomeno sul serio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - VdP, il piccolo riscatto di un Fenomeno. Niente Monumento, ora un grande Tour per lasciare il segno

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