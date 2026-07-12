Varsavia dà una sberla a Zelensky Muro alle vittime dei nazisti ucraini

Varsavia ha respinto le richieste di Kiev riguardo all’unità d’élite coinvolta nei massacratori di polacchi, definendo la questione come una “sberla” a Zelensky. La decisione segue un confronto acceso sulla questione. Nel frattempo, si parla di possibili accordi con Mitsubishi, che già produce sistemi Patriot in Giappone e potrebbe aiutare l’Ucraina a sviluppare una produzione locale di armi.

La mossa dopo la lite sull’unità d’élite di Kiev dedicata ai massacratori dei polacchi. Ha anche evocato possibili accordi con il colosso nipponico Mitsubishi, che già costruisce Patriot in Giappone, ma solo 30 all’anno, e potrebbe aiutare l’Ucraina ad avviare una produzione in loco. La Mitsubishi già riesporta negli Usa parte dei suoi Patriot per ricostituire le scorte di missili delle forze americane. Alla vigilia della riunione degli alleati «volenterosi» lunedì a Parigi, il clima non è dei migliori. Riemerge la tensione fra Polonia e Ucraina, che incrina il fronte anti-russo. Ieri il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che... 🔗 Leggi su Laverita.info

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