Variazione palinsesto Mediaset | La Promessa sabato 13 giugno anche in prime time e domenica 14 giugno maxi appuntamento mattutino

Mediaset ha modificato il palinsesto per la soap spagnola La Promessa, trasmettendo una puntata in prima serata sabato 13 giugno e un maxi appuntamento mattutino domenica 14 giugno. La serie, molto seguita, mantiene così la presenza in programmazione con due eventi speciali dedicati ai fan. La scelta riguarda episodi già trasmessi, senza variazioni sulla produzione originale. La programmazione speciale si rivolge a un pubblico fedele che segue quotidianamente la soap.

Sono moltissimi i fans della soap spagnola La Promessa che ogni giorno si collegano a Rete 4 per seguire nuovi episodi, e proprio a loro Mediaset ha riservato due eventi speciali. Sabato 13 giugno la serie tv spagnola tornerà anche in prime time, e domenica 14 giugno sulla rete assisteremo a un maxi appuntamento, che occuperà lo slot orario dalle 07:13 alle 10:16 circa. Palinsesto Mediaset: La Promessa raddoppia, sabato 13 giugno anche in prime time su Rete 4. La prima variazione riguarderà il palinsesto di sabato 13 giugno. La serie iberica arriverà a tenerci compagnia – come di consueto – dalle 19:40 alle 20:30 circa, per poi ripresentarsi all’appuntamento con i propri fans in una veste del tutto insolita: quella della prima serata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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