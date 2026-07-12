Per una vacanza in alta quota durante l’estate, è importante includere nello zaino sia attrezzature da trekking sia prodotti per la cura della pelle. Si consiglia di portare scarponi adeguati, borraccia e abbigliamento tecnico, insieme a creme solari con alto fattore di protezione, balsami idratanti e burrocacao. La pelle, esposta a sole, vento e variazioni di temperatura, richiede attenzione specifica per prevenire screpolature e scottature.

C’è chi prepara lo zaino controllando scarponi e borraccia e chi, invece, sa che anche la pelle ha bisogno dell’attrezzatura giusta. Perché se la montagna d’estate è una meraviglia per gli occhi, non sempre è anche una passeggiata per l’epidermide. L’altitudine amplifica l’intensità dei raggi UV, il vento asciuga la pelle, l’aria è più secca e le escursioni termiche possono mettere a dura prova il film idrolipidico. Tradotto: il beauty case da montagna non può essere improvvisato. Servono pochi prodotti, ma scelti con attenzione, capaci di proteggere, idratare e riparare. E c’è un dettaglio curioso che sta conquistando sempre più spazio nella cosmetica contemporanea: alcuni degli ingredienti più interessanti arrivano proprio dalle Alpi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Vacanze in alta quota: cosa mettere nel nécessaire per la montagna

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