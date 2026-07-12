Una vasca di sogni Barbotti scelta Capitale | A casa poche strutture Da Roma vedo l’Europa

Léon Marchand ha ottenuto il pass per l'Europeo dei grandi e parteciperà ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Jacopo Barbotti, classe 2006, ha vinto agli Assoluti primaverili, qualificandosi per il suo primo Europeo. Barbotti ha dichiarato di preferire l'Europa rispetto a Roma, dove ha poche strutture a disposizione. Entrambi sono atleti in crescita: Barbotti sogna di diventare il suo idolo, Marchand.

A Léon Marchand, nemmeno a dirlo il suo idolo, Jacopo Barbotti ruberebbe tutto. Per crescere (è classe 2006) c’è tempo. L’azzurro, agli Assoluti primaverili, ha strappato il pass per il suo primo Europeo dei “grandi“ e parteciperà anche ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Il legnanese di stanza a Roma, che ama lavorare in gruppo e come rituale pre-gara fa stretching ai blocchetti, appena può torna nella piscina dove tutto è iniziato, in una regione dove gli impianti mancano e i talenti emigrano. La svolta sono stati gli Assoluti? "Sono stati il primo vero passo nel nuoto dei grandi. Gli scorsi anni ero più abituato a gareggiare con i giovani e non avevo avuto modo di prendermi un’affermazione così. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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