Una squadra di personalità e sacrificio Turati si prepara a riaccendere le emozioni

Turati, portiere della squadra, si presenta con un sorriso e un volto abbronzato, visibilmente emozionato e determinato. Ha dichiarato di essere felice di tornare, sottolineando i ricordi legati alla promozione in Serie A nel 2020, evento che gli ha lasciato un segno forte. La sua presenza indica un impegno di sacrificio e passione, pronti a riaccendere le emozioni nel nuovo campionato.

Abbronzato, sorridente, emozionato, combattivo. "Sono molto contento di essere qui – ha esordito – Spezia mi è rimasta nel cuore perché qui ho già vissuto emozioni forti come la promozione in Serie A nel 2020. Ricordi bellissimi, spero di rivivere in gran parte quelle emozioni". Perché ha scelto lo Spezia e non il Catanzaro? "La scelta di Spezia è stata facile e naturale, per me il club bianco significa veramente tanto. Qui c’è un progetto serio e la garanzia è Angelozzi. Vogliamo fare bene e portare l’entusiasmo che ha sempre contraddistinto Spezia. Nel momento che ho scelto Spezia non avevo altro per la testa, sono solo rammaricato perché dal punto di vista mediatico si è fatto un po’ di confusione sul mio mancato accordo con il Catanzaro, club importante che ringrazio per il suo interessamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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