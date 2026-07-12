Una squadra di personalità e sacrificio Turati si prepara a riaccendere le emozioni
Turati, portiere della squadra, si presenta con un sorriso e un volto abbronzato, visibilmente emozionato e determinato. Ha dichiarato di essere felice di tornare, sottolineando i ricordi legati alla promozione in Serie A nel 2020, evento che gli ha lasciato un segno forte. La sua presenza indica un impegno di sacrificio e passione, pronti a riaccendere le emozioni nel nuovo campionato.
Abbronzato, sorridente, emozionato, combattivo. "Sono molto contento di essere qui – ha esordito – Spezia mi è rimasta nel cuore perché qui ho già vissuto emozioni forti come la promozione in Serie A nel 2020. Ricordi bellissimi, spero di rivivere in gran parte quelle emozioni". Perché ha scelto lo Spezia e non il Catanzaro? "La scelta di Spezia è stata facile e naturale, per me il club bianco significa veramente tanto. Qui c’è un progetto serio e la garanzia è Angelozzi. Vogliamo fare bene e portare l’entusiasmo che ha sempre contraddistinto Spezia. Nel momento che ho scelto Spezia non avevo altro per la testa, sono solo rammaricato perché dal punto di vista mediatico si è fatto un po’ di confusione sul mio mancato accordo con il Catanzaro, club importante che ringrazio per il suo interessamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Spalletti: "Va fatta una squadra di livello, senza personalità non puoi giocare nella Juve"Dopo il derby, l’allenatore ha sottolineato che per competere con squadre come la Juventus è necessario costruire una squadra di livello.
Leggi anche: Terza categoria. Semproniano si prepara. Morelli alla guida della prima squadra
Temi più discussi: Una squadra di personalità e sacrificio. Turati si prepara a riaccendere le emozioni; Presentazione ufficiale di mister Marco Turati - Spezia Calcio; Il secondo primo giorno di Turati: Spezia sempre stato il primo obiettivo. Dovremo ricostruire, ma Angelozzi è la mia garanzia; Inizia l’era Turati allo Spezia: Sarà una squadra aggressiva.
Una squadra di personalità e sacrificio. Turati si prepara a riaccendere le emozioniPrimo giorno ufficiale al Picco per il nuovo tecnico dello Spezia. Non è facile ripartire dopo una retrocessione, ma ci saremo ... lanazione.it
Turati: Spezia è nel mio cuore, sono pronto a lottareIl nuovo tecnico aquilotto punta su aggressività e spirito di sacrificio per guidare la rinascita bianca ... msn.com
Nuove colonnine per la raccolta dei micro RAEE sul territorio comunale di Corciano L'Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, nell'ambito delle attività volte a promuovere una gestione sempre più sostenibile dei rifiuti, TSA Trasimeno Serviz facebook