Un senzatetto vive da mesi con il suo cane in un’aiuola | urge un gesto di solidarietà
Un uomo senza fissa dimora vive da mesi in un’aiuola con il suo cane. La sua presenza in strada si protrae da tempo, senza che siano stati presi interventi specifici per assisterlo. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, ma non sono stati segnalati interventi ufficiali o iniziative di aiuto concrete. La persona si trova in condizioni di vulnerabilità, e la presenza del cane aggiunge complessità alla gestione della situazione. La zona è frequentata regolarmente, ma non risultano interventi di assistenza attiva.
Tempo di lettura: 2 minuti E’ una di quelle scene che ti stringe il cuore e comunque crea un profondo disagio. Una persona di una cinquantina d’anni con il suo cane, un pastore meticcio, incrocio forse di un bavarese e di un maremmano, soggiorna da qualche tempo, ormai quasi un anno, in un’aiuola di via Vincenzo Tomaselli in prossimità dell’argine del fiume Sabato. In questi giorni di calura insopportabile l’uomo trova riparo dal sole implacabile grazie ad un albero di alto fusto, che fortunatamente dimora in quella piazzola peraltro assai spoglia, sempre con il suo cane accanto; ma ovviamente è costretto a inseguire l’ombra seguendo il movimento dell’astro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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