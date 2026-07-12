Un senzatetto vive da mesi con il suo cane in un’aiuola | urge un gesto di solidarietà

Notizia in breve

Un uomo senza fissa dimora vive da mesi in un’aiuola con il suo cane. La sua presenza in strada si protrae da tempo, senza che siano stati presi interventi specifici per assisterlo. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, ma non sono stati segnalati interventi ufficiali o iniziative di aiuto concrete. La persona si trova in condizioni di vulnerabilità, e la presenza del cane aggiunge complessità alla gestione della situazione. La zona è frequentata regolarmente, ma non risultano interventi di assistenza attiva.