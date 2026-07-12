Un produttore ha colpito con una sedata in testa un cantante dopo una discussione sulla sua voce. Un altro episodio ha portato al licenziamento da un hotel, perché i capelli troppo lunghi. Riccardo Cocciante, attualmente in tour estivo, promuove anche l’album “Ho vent’anni con te”, uscito vent’anni dopo l’ultima opera di inediti.

Riccardo Cocciante è impegnato con il suo tour estivo in giro per l’Italia per celebrare non solo la sua carriera ricca di successi, ma anche per l’album “Ho vent’anni con te “, uscito a vent’anni appunto dall’ultima opera di inediti. Originario del Vietnam il grande artista si è ritrovato in Italia, precisamente a Roma all’età di 11 anni. “Rispetto a Saigon, Roma mi sembrava grigia. Da noi tutto era diverso. – ha detto a La Stampa – Quando nei cortili i miei compagni mi lanciavano la palla con i piedi, me ne restavo lì a fissarla imbambolato. Da noi il calcio non esisteva. A casa si parlava il francese di mamma, qui non capivo nulla. Per impararlo, guardavo in tv tutte le trasmissioni che potevo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un produttore si lamentava per come cantavo. Finì a sediate in testa. Sono stato licenziato da un hotel per i capelli troppo lunghi”: parla Riccardo Cocciante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Sorpreso dall’attentato a Monaco. Si è detto che siano coinvolti degli oligarchi ucraini, ecco lì pullula di oligarchi anche russi”: parla Riccardo CoccianteUn ordigno esplosivo è stato fatto esplodere davanti a un palazzo residenziale in Rue du Reverend Pere Louis Frolla, nel Principato di Monaco, lunedì...

Riccardo Cocciante vive da anni fuori dall’Italia: ecco dove si è trasferitoRiccardo Cocciante, noto cantautore e compositore, vive da diversi anni all’estero.