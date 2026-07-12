Un produttore si lamentava per come cantavo Finì a sediate in testa Sono stato licenziato da un hotel per i capelli troppo lunghi | parla Riccardo Cocciante
Un produttore ha colpito con una sedata in testa un cantante dopo una discussione sulla sua voce. Un altro episodio ha portato al licenziamento da un hotel, perché i capelli troppo lunghi. Riccardo Cocciante, attualmente in tour estivo, promuove anche l’album “Ho vent’anni con te”, uscito vent’anni dopo l’ultima opera di inediti.
Riccardo Cocciante è impegnato con il suo tour estivo in giro per l’Italia per celebrare non solo la sua carriera ricca di successi, ma anche per l’album “Ho vent’anni con te “, uscito a vent’anni appunto dall’ultima opera di inediti. Originario del Vietnam il grande artista si è ritrovato in Italia, precisamente a Roma all’età di 11 anni. “Rispetto a Saigon, Roma mi sembrava grigia. Da noi tutto era diverso. – ha detto a La Stampa – Quando nei cortili i miei compagni mi lanciavano la palla con i piedi, me ne restavo lì a fissarla imbambolato. Da noi il calcio non esisteva. A casa si parlava il francese di mamma, qui non capivo nulla. Per impararlo, guardavo in tv tutte le trasmissioni che potevo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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