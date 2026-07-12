Un posto al sole torna il 13 luglio 2026 con anticipazioni: Grillo si trova in guai seri, mentre Bice e Massaro sono ormai lontani. La soap, in onda dal 1996, continua a coinvolgere il pubblico anche in questa nuova stagione.

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 13 luglio. Nella puntata precedente. Gianluca, ignaro, si gode una serata leggera con Rossella e Nunzio; intanto Alberto riesce ad allentare le difese di Anna facendole una proposta per superare insieme i suoi fantasmi. Grazie a Silvia, Diego ritrova un minimo di serenità, mentre Raffaele lo convince comunque ad allontanarsi per un po’ da Lorenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 13 luglio 2026: Grillo in guai seri, Bice e Massaro ormai lontani

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