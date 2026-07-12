Per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, gli Stati Uniti hanno seppellito una capsula del tempo davanti a Independence Hall a Filadelfia, contenente un iPhone e una bottiglia di Coca-Cola. La scelta simbolica rappresenta l’America attraverso oggetti iconici. La capsula sarà aperta tra 50 anni, secondo le indicazioni ufficiali. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.

C’è qualcosa di profondamente americano nell’idea di raccontare un Paese attraverso un iPhone e una bottiglia di Coca-Cola. Per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, gli Stati Uniti hanno seppellito una capsula del tempo davanti a Independence Hall, a Filadelfia. Tre metri sotto terra. Una tonnellata di acciaio destinata a riemergere il 4 luglio 2276, quando la Repubblica compirà 500 anni. Dentro ci sono documenti, lettere dei presidenti, simboli dei cinquanta Stati, opere d’arte. Ma ci sono anche un iPhone e una Coca-Cola. La capsula del tempo americana: grande storia e cultura popolare. È difficile immaginare un gesto più coerente con il carattere americano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Un iPhone e una Coca-Cola per raccontare l’America: il messaggio degli Usa al futuro

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