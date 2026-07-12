Telefonate e mail senza risposta e la paura, dopo l’alluvione del novembre 2023, è quella che la vegetazione lasciata crescere indisturbata in un fosso possa trasformarsi in un problema serio. È quanto riferiscono al segretario provinciale della Lega di Prato, David Carlesi, i residenti di sei abitazioni tra Galciana e Sant’Ippolito, lungo via Visiana, che si affacciano sul torrente Ficarello nel tratto che costeggia le case prima di immettersi nel parallelo Bagnolo. Le fotografie scattate dai residenti e fatte pervenire a Carlesi mostrano un fosso quasi del tutto invaso da canne alte diversi metri e da erba ormai secca, sia nell’alveo che sulle sponde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un canneto nell’alveo: "Nessuno ci risponde"

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