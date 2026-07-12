Un giovane talento classe 2007 proveniente dall’under 15 dell’Ancona si è unito alla Vigor. Cresciuto a Senigallia, Riccardo Romanelli è stato definito dal mister “pronto” per la prima squadra durante la scorsa stagione. La società ha ufficializzato il suo arrivo, rafforzando la fase green del settore giovanile. Romanelli rappresenta un promettente prospetto del vivaio rossoblu, considerato un talento con grandi potenzialità.

La Vigor ufficializza un altro talento classe 2007. Un giovane di belle speranze, in arrivo proprio dal vivaio rossoblu. Si tratta di Riccardo Romanelli, un ragazzo di cui si dice un gran bene, tant’è che mister Clementi non aveva esitato a definirlo già "pronto" per la prima squadra nel corso della stagione precedente. Il fatto è che Riccardo non ha avuto molte chance di mettersi in luce con i grandi. Ora ha l’opportunità di ritagliarsi il suo spazio in un gruppo che sicuramente lo aiuterà a crescere. "La Vigor Senigallia continua a pescare dal proprio settore giovanile: in prima squadra arriva Riccardo Romanelli - spiega il club nella sua nota ufficiale -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Un altro giovane molto promettente alla corte di mister Clementi: arriva dall’under 15 dell’Ancona, ma è cresciuto a Senigallia. Vigor, continua la fase green: ecco Romanelli

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Another promising youngster under Coach Clementi: he comes from the Ancona Under-15s, but grew up in Senigallia. Vigor's green period continues: here's Romanelli.Vigor has officially announced another 2007-born talent. A promising youngster, arriving right from the Rossoblu youth ... sport.quotidiano.net

Un altro giovane molto promettente alla corte di mister Clementi: arriva dall’under 15 dell’Ancona, ma è cresciuto a Senigallia. Vigor, continua la fase green: ecco RomanelliLa Vigor ufficializza un altro talento classe 2007. Un giovane di belle speranze, in arrivo proprio dal vivaio ... ilrestodelcarlino.it