Ultimo ha pubblicato un post sui social per celebrare il concerto tenuto a Tor Vergata. La serata ha lasciato un segno tra il pubblico, e le immagini condivise testimoniano l’atmosfera vissuta. Il messaggio si concentra sulla durata di quell’evento, che continua a vivere attraverso ricordi e parole di chi ha partecipato. Non sono state indicate date precise o dettagli sugli artisti presenti.

Ultimo torna su Tor Vergata e celebra una notte entrata nella storia. Ci sono concerti che finiscono con l’ultima nota. E poi ci sono quelli che continuano a vivere, giorno dopo giorno, nelle immagini, nei ricordi e nelle parole di chi li ha resi possibili. A una settimana dallo storico live di Tor Vergata, Ultimo ha deciso di riaprire quell’album di emozioni con un post che non è soltanto una celebrazione, ma una dichiarazione d’amore al suo pubblico. Le fotografie pubblicate sui social raccontano più di qualsiasi numero: un’immensa distesa di persone, luci che si perdono all’orizzonte e un palco diventato il centro di un abbraccio collettivo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ultimo torna su Tor Vergata: il post celebrativo conquista i social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ultimo - QUESTA INSENSATA VOGLIA DI TE

Notizie e thread social correlati

Ultimo conquista Roma: in 250 mila a Tor Vergata per il live più grande d'ItaliaIl concerto del 4 luglio a Tor Vergata ha registrato 250 mila biglietti venduti in tre ore, esauriti a luglio 2025.

Ultimo conquista Tor Vergata. Il giorno delle dediche: da Vasco a Cremonini, fino a JacquelineIl concerto di Ultimo a Tor Vergata ha visto una grande affluenza di pubblico, con dediche di artisti come Vasco Rossi e Cesare Cremonini.

Temi più discussi: La favola di Ultimo diventa realtà davanti ai 250mila di Tor Vergata; Concerto di Ultimo a Tor Vergata, la favola è finita all'uscita: Abbandonati in strada, a piedi per chilometri senza navette; Ultimo a Tor Vergata: Questa è la favola per sempre. Il racconto; Ultimo arriva a Tor Vergata con l'elicottero (come Vasco Rossi) e plana su 250mila fan. Il concerto inizia con Pianeti e scatta il boato - IL VIDEO.

Ultimo torna a Milano, il prossimo anno, per una nuova tappa allo Stadio San Siro: la data fa parte del tour Ultimo Stadi 2027 – La favola continua…, annunciato dopo il concerto record di quest'anno a Tor Vergata. eventiatmilano.it/evento/ultimo-… x.com

Prima i concerti, poi i pazienti: a Tor Vergata il parcheggio trasloca per Ultimo. I medici? Che si arrangino…Il concerto di Ultimo trasforma la viabilità di Tor Vergata e coinvolge anche l'università e il Policlinico. Specializzandi costretti a liberare i parcheggi nel pomeriggio, visite ai degenti anticipat ... affaritaliani.it

Ultimo da record, 250 mila persone per la sua favola a Tor Vergata: tutti i numeriUltimo da record, 250 mila persone per la sua favola a Tor Vergata: tutti i numeri, battuto Vasco Rossi, solo Moro come ospite. superguidatv.it