Concerto di Ultimo a Tor Vergata l'addetto alle navette | Hanno abbattuto le serpentine ed è stato il caos

Durante il concerto di Ultimo a Tor Vergata, l’addetto alle navette ha riferito che il sistema funzionava fino alle 22. Successivamente, sono state abbattute le barriere di sicurezza, le serpentine, causando un caos nel deflusso dei partecipanti. La confusione ha coinvolto le operazioni di trasporto e ha rallentato la partenza delle persone. Nessuna informazione ufficiale è stata fornita sulla causa dell’interruzione.

Luciano, addetto alle navette durante il maxi evento di Ultimo a Tor Vergata, racconta a Fanpage cosa è accaduto durante il deflusso nella notte: "Fino alle 22 il sistema funzionava. Poi hanno abbattuto le serpentine e tutto è precipitato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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