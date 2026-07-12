Ucraina il consigliere di Zelensky | Con gli attacchi alle raffinerie russe spingeremo Putin al tavolo dei negoziati

Il consigliere del presidente ucraino ha affermato che gli attacchi alle raffinerie russe potrebbero costringere il governo di Mosca a sedersi a un tavolo negoziale. La dichiarazione arriva dopo una serie di attacchi contro infrastrutture energetiche russe. Podolyak ha sottolineato che queste azioni mirano a creare le condizioni per avviare negoziati. La sua opinione si basa sulla convinzione che danneggiare le raffinerie possa influenzare le decisioni politiche di Mosca.

«Gli attacchi alle raffinerie russe possono creare le condizioni per costringere Vladimir Putin a sedersi al tavolo negoziale ». Ne è convinto Mykhailo Podolyak, il consigliere di Volodymyr Zelensky, intervistato da Francesco Semprini su La Stampa. Secondo il fedelissimo del presidente ucraino, la diplomazia con il leader russo può funzionare solo se il Cremlino «sarà sottoposto a una pressione tale da temere le conseguenze di un mancato accordo. L’accondiscendenza, le lusinghe, una diplomazia troppo morbida, invece, non fanno altro che alimentare l’escalation», afferma. Le conseguenze degli attacchi alle raffinerie. Per Podolyak, gli attacchi agli impianti sul territorio russo possono avere diverse conseguenze. 🔗 Leggi su Open.online

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