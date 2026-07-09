Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino, ha dichiarato che l’obiettivo è distruggere tutte le raffinerie russe. Ha affermato che questa strategia potrebbe portare il presidente russo a sedersi al tavolo delle trattative. Nell’intervista, ha spiegato che il conflitto dovrebbe avere conseguenze più pesanti per Mosca rispetto ai benefici ottenuti. La conversazione è divisa in due parti e presenta dettagli inediti sulla posizione ucraina.

Intervista Mykhailo Podolyak è l’eterno consigliere del presidente Zelensky: «Al Cremlino il conflitto deve costare più caro di ogni beneficio» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Nel quadrante più protetto d’Ucraina, la sede del governo a Kiev, incontriamo Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky dal 2020 e membro della delegazione negoziale di Kiev con Russia e Stati Uniti. Tra le personalità pubbliche più note in Occidente dall’inizio dell’invasione, Podolyak è tra i pochi a non essere mai stato messo in discussione dai vari rimpasti che hanno modificato l’assetto del potere politico in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - Il consigliere di Zelensky: «Distruggiamo tutte le raffinerie russe e Putin verrà al tavolo»

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