La Juventus ha iniziato la preparazione per la stagione 2026-27 con l’arrivo di diversi giocatori alla Continassa. Tra questi ci sono Di Gregorio e Cambiaso. La rosa della squadra presenta ancora molte incertezze, e il raduno segna l’inizio di un nuovo ciclo con vari cambiamenti in vista.

2026-07-12 20:54:00 Flash news da Tuttosport: La stagione 2026-27 della Juventus sta per partire. Un raduno inevitabilmente contraddistinto da tante incertezze per quanto riguarda la rosa. Se a livello societario la rivoluzione è stata fatta e conclusa – via Comolli e Modesto, dentro Carnevali e Massara -, sul mercato tutto tace o quasi. La mancata qualificazione Champions e un bilancio di cui rendere conto alla Uefa oltre a una serie di esuberi da piazzare hanno un po’ legato le mani alla dirigenza bianconera, con Luciano Spalletti che dovrà necessariamente avere pazienza. Che la Juve cerchi un portiere e un attaccante ormai lo sanno tutti, lo stesso Carnevali non ne ha fatto mistero ma gli obiettivi principali – il Dibu Martinez e Kolo Muani – costano, e parecchio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – La Juve di Spalletti si raduna: da Di Gregorio a Cambiaso, l’arrivo dei giocatori alla Continassa

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