Tuttosport – Innamorato divento pazzo | così De Zerbi ha raccontato Palhinha l’ultimo nome mercato per la Juve

De Zerbi ha raccontato che Palhinha, il centrocampista portoghese, gli ha confidato di essere innamorato e di diventare pazzo per il trasferimento alla Juventus. La squadra bianconera sta lavorando per portarlo in Italia, mentre il giocatore ha espresso entusiasmo per questa opportunità. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato.

2026-07-11 18:43:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: La paglia in natura arrichisce la terra nutrendola. Un po’ quello di cui avrebbe bisogno la Juventus, che ha messo nel mirino la sua “balletta”. Di origine portoghese, molto forte e resistente e ora in qualche angolo della Baviera: parliamo di Palhinha, centrocampista classe 1995 tornato al Bayern Monaco dopo un anno in prestito al Tottenham. E se gli Spurs stanno facendo un mercato stellare è anche grazie a lui. Il motivo è molto semplice: ha segnato il gol che li ha tenuti in Premier League. Altrimenti altro che Tonali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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