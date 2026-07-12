Tutti pazzi per gli scacchi | a Imola i campionati d' Italia con 250 iscritti dai Maestri ai baby campioni

Da corrieredibologna.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Imola si tengono i campionati italiani di scacchi con circa 250 iscritti, tra Maestri e giovani talenti. Numerosi bambini si riuniscono rumorosamente attorno a un tavolo, dove si svolge una partita di scacchi, senza chiarire se a squadre o individuale. L’evento attira appassionati di tutte le età, con partite che si svolgono in una sala elegante. La competizione coinvolge giocatori di diverse categorie e livelli di esperienza.

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Frotte di ragazzini si accalcano rumorosamente attorno a un biliardo, adagiato al centro di un’elegante sala d’attesa. Organizzano una partita, non si capisce bene se a squadre o tutti contro tutti. I genitori si sono dileguati al bar, respirano, se ne sono momentaneamente liberati. Tuttavia qualcuno non cede alla tentazione dell’oasi e insegue il proprio pargolo, gli propone un tablet per giocare, una merenda, «vuoi ripassare le aperture?».L’hotel Donatello di Imola ospita i campionati d’Italia di scacchi, organizzati dalla federazione. Tante le competizioni: la semifinale Cia, il torneo per diventare maestri e quelli di categoria, via via fino all’ultima, i non classificati, dove gareggio anch’io per vivere la mia settimana da pedone con il difficile obiettivo di evitare l’ultimo posto. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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