Tutti i segreti e perché delle diete Tra le pagine il ‘Cibo senza veli’
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa otto milioni di persone ogni anno muoiono a causa di diete non salutari e sbilanciate. Le numerose diete che promettono benessere e longevità spesso presentano informazioni contrastanti e non sempre sono basate su evidenze scientifiche. Tra le pagine del libro “Cibo senza veli” vengono analizzati i segreti e le ragioni dietro le diete, senza alcuna semplificazione o giudizio.
Decine o forse centinaia di diete che promettono benessere e longevità, ma le informazioni disponibili sono spesso contrastanti e, secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità, circa otto milioni di persone all’anno muoiono proprio a causa di diete non salutari, sbilanciate, illogiche. Qual è quindi la verità sugli alimenti? Esistono cibi che fanno bene o male? E in quale quantità? Il cibo può davvero ridurre il rischio di mortalità? A questi interrogativi cerca di dare una risposta ‘ Cibo senza veli. Un viaggio attraverso le evidenze epidemiologiche ‘, che proprio per la trattazione, lo stile, gli argomenti continua a riscuotere un forte successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
McDonald's Got Me Hooked: Diet Struggles & Secret Orders Revealed!
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