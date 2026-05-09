I segreti dei diari di Andrea Sempio | sogni violenti e confessioni shock tra le 309 pagine dell’indagato per Garlasco

Tra le 309 pagine del diario dell’indagato emergono dettagli sui sogni violenti e alcune confessioni sconvolgenti. In una delle annotazioni, l’autore descrive una scena in cui, entrando in una stanza, nota tracce di sangue e afferma che l’altra persona non si è accorta di nulla, riuscendo così ad evitare le macchie senza rendersene conto. Questi appunti fanno parte di un materiale che sta emergendo nel corso delle indagini.

“Quando sono andato io il sangue c’era, e allora lui non se n’è reso conto ma senza accorgersene ha evitato le macchie”. È questa l’intercettazione ambientale, captata dalle microspie dei carabinieri nell’abitacolo dell’auto di Andrea Sempio, che la Procura della Repubblica di Pavia indica come uno degli elementi della colpevolezza del 38enne. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Sempio è al momento indagato per l’omicidio volontario di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per gli inquirenti e gli investigatori è stato lui, e non l’allora fidanzato di Chiara Alberto Stasi ad uccidere la 26enne dopo che lei aveva rifiutato un suo approccio sessuale.🔗 Leggi su Notizie.com

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"Quando sono andato io...il sangue c'era. Lui (Stasi) non se n'è reso conto ma...senza accorgersene ha evitato le macchie". È il 12 maggio 2025 quando Andrea Sempio pronuncia queste parole, è da solo in auto e parla del sangue presente in casa Poggi. #G x.com