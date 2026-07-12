Turismo accessibile La Liguria raddoppia la rete di ospitalità e l’aiuto dei volontari

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Liguria ha raddoppiato le strutture dedicate al turismo accessibile, come evidenziato nelle guide Mare Accessibile e Alberghi Accessibili presentate in Regione. L’obiettivo è aumentare le opzioni di ospitalità per le persone con disabilità. La rete di strutture e il supporto dei volontari sono stati ampliati per favorire un turismo più inclusivo nella regione.

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La Liguria ha raddoppiato le strutture dedicate al turismo accessibile. Il grande impegno è stato illustrato nelle guide Mare Accessibile e Alberghi Accessibili presentate in Regione Liguria. La principale novità di quest’anno riguarda la Guida Ospitalità Accessibile, disponibile in formato digitale e scaricabile dal sito lamialiguria.it. Le strutture censite sono 137 e comprendono, oltre agli alberghi di tutte le categorie, anche ostelli, residenze turistico-alberghiere, case vacanza e campeggi. Si tratta di una crescita del 104% rispetto all’edizione precedente a dimostrazione della forte sensibilità del comparto turistico ligure verso il tema dell’ inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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