Tucker Carlson, noto ex conduttore televisivo negli Stati Uniti, ha recentemente interrotto il suo supporto a Donald Trump a causa di divergenze sulla politica in Iran. In passato, era considerato uno dei volti più influenti del network conservatore. Ora, si ipotizza che possa assumere un ruolo simile a quello di Vannacci in Italia, diventando una figura di spicco tra i sostenitori di posizioni più nazionaliste.

E se anche gli Stati Uniti avessero il loro Roberto Vannacci? Non è escluso che sia così. E il ruolo potrebbe andare a Tucker Carlson. Un tempo strenuo sostenitore di Donald Trump, il giornalista ha rotto con lui sulla guerra in Iran. E, a fine giugno, ha annunciato il suo rumoroso addio al Partito repubblicano. «I sondaggi ora parlano chiaro. Non sosterrei il Partito repubblicano, non c’è alcuna possibilità», ha affermato. «Ho votato repubblicano per tutta la vita, ho lavorato a Fox News. Sono stato un difensore costante del Partito repubblicano per 35 anni, ma ora non si può più difendere perché è immorale», ha aggiunto. «Se mi tiro fuori io, penso che lo faranno anche molte altre persone», ha specificato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tucker Carlson, il Vannacci d’America

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