Tuchel ha detto che Rice è stata a letto per tre giorni prima della vittoria della Coppa del Mondo contro la Norvegia. La giocatrice ha avuto problemi di salute che l’hanno costretta a rimanere a casa, senza poter allenarsi o partecipare alle partite. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni specifiche o sulla natura della malattia. La nazionale ha comunque ottenuto il risultato desiderato senza di lei in campo.

2026-07-12 17:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Thomas Tuchel ha rivelato che Declan Rice ha trascorso gran parte della preparazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo dell’Inghilterra contro la Norvegia a letto a causa di una malattia prima di aiutare i Tre Leoni a raggiungere le semifinali. Il centrocampista dell’Arsenal ha iniziato la vittoria per 2-1 di sabato a Miami nonostante avesse lottato contro un malore nei giorni precedenti la partita, ma è stato sostituito a metà tempo dal compagno di squadra del club Eberechi Eze. La Rice sembrava a disagio nel caldo della Florida mentre l’Inghilterra faticava nella fase iniziale e restava in svantaggio davanti al gol di apertura di Andreas Schjelderup per la Norvegia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuchel rivela che la Rice è stata costretta a letto per tre giorni prima della vittoria della Coppa del Mondo contro la Norvegia

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