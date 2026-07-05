Il tecnico ha dichiarato di aver percepito l’effetto dell’altitudine di Città del Messico durante la partita della Coppa del Mondo. Ha spiegato di aver notato una sensazione di affaticamento tra i calciatori, che hanno accusato difficoltà respiratorie e calo di energie. La squadra ha affrontato il match con questa condizione, che ha influito sulla performance complessiva.

2026-07-05 14:26:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha ammesso di aver sentito l’impatto dell’altitudine a Città del Messico in vista dello scontro degli ottavi di finale tra la sua squadra e il Messico, paese ospitante della Coppa del Mondo. Molto è stato fatto riguardo agli effetti fisici debilitanti che giocare a più di 7.000 piedi sopra il livello del mare avrà sui giocatori inglesi. Ciò, unito al formidabile record del Messico all’iconico Stadio Azteca, indica che questa non è un’occasione comoda per i Tre Leoni che cercano di raggiungere i quarti di finale della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Thomas Tuchel ammette di aver sentito l’impatto dell’altitudine di Città del Messico prima dello scontro della Coppa del Mondo

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