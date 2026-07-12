Una telecamera sarà installata all’incrocio tra via Valdera P e viale Europa, dopo un aumento di incidenti e infrazioni nella zona. La decisione segue dati che segnalano un numero elevato di episodi critici lungo le principali vie urbane e una situazione di potenziale pericolo presso l’intersezione semaforica. La nuova apparecchiatura mira a monitorare e ridurre le infrazioni e gli incidenti, migliorando la sicurezza stradale.

PONSACCO "Forti elementi di criticità viaria e tassi di incidentalità significativi lungo le principali arterie urbane con una specifica situazione di potenziale pericolo presso l’intersezione semaforica tra via Valdera P e viale Europa". E’ quanto si legge nella delibera 88 del 7 luglio della giunta comunale di Ponsacco che, recependo le indicazioni e i rilievi del comandante della polizia locale, dà il via libera all’installazione di un "impianto elettronico di rilevazione automatica delle infrazioni al passaggio con il segnale rosso all’intersezione tra via Valdera Pontedera e viale Europa". "È obiettivo prioritario di questa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Troppi incidenti e infrazioni: "Telecamera all’incrocio tra Valdera P e via Europa"

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