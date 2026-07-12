Triuggese oltre il record | Vogliamo salire ancora

La squadra di Triuggio ha concluso la stagione con un record di punti e senza sconfitte, vincendo il campionato di Seconda Categoria con otto turni di anticipo. La formazione ha dominato ogni partita, senza mai perdere o subire scontri complicati. La squadra si presenta con la stessa determinazione per la prossima stagione, annunciando l’obiettivo di migliorarsi ulteriormente.

Ha ancora fame la Triuggese. Non è bastata al club biancorosso una stagione fuori da ogni regola con la vittoria del campionato di Seconda Categoria con il record di punti ma soprattutto con otto turni d’anticipo, stracciando la concorrenza, senza mai perdere, senza mai soffrire, senza mai avere un avversario degno di questo nome. E poi la doppietta in Coppa Lombardia contro lo Zeta Milano di Christian Brocchi, a cui bisogna aggiungere anche la Coppa Disciplina. No, non basta perché la presidentessa Marina Riva incassato l’addio del mister dei record Alessandro Ruggiero non si è data per persa, anzi, ha ingaggiato per la panchina Giuseppe Bertuccini e ha subito lanciato il guanto di sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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