Unicredit ha superato la soglia del 30% del capitale di Commerzbank, avvicinandosi ulteriormente alla controllata tedesca. L’obiettivo fissato da Andrea Orcel, amministratore delegato, è stato raggiunto, anche se la trattativa non si è ancora conclusa. La quota detenuta dalla banca italiana rappresenta ora una partecipazione significativa, ma non definitiva, nel capitale di Commerzbank.

Unicredit si avvicina sempre di più a Commerzbank. Non è ancora la chiusura della partita, ma il primo obiettivo fissato da Andrea Orcel è stato raggiunto: superare la soglia del 30% del capitale della banca tedesca. Con l’ultimo aggiornamento sulle adesioni all’offerta pubblica di scambio, salite al 7,58%, e il 26,77% già in portafoglio, piazza Gae Aulenti è arrivata al 34,35% delle azioni. Il termine fissato per l’Ops è alla mezzanotte del 16 giugno, con la comunicazione dei risultati attesa entro il 19. Ma la normativa tedesca prevede anche una fase supplementare, che allungherà i tempi fino alla mezzanotte del 3 luglio. In tutto, quindi, Unicredit ha ancora quattro settimane per aumentare la propria presa su Commerzbank. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Unicredit vicina a Commerz. E può salire ancora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Unicredit pronta a blindare CommerzUnicredit ha sviluppato una strategia per acquisire Commerzbank, una banca tedesca, e si sta preparando a mettere in atto questa operazione.

No di Commerz a Unicredit (per ora)Le trattative tra le due banche sono ferme, dopo che la società tedesca ha rifiutato l'offerta di Unicredit.

Temi più discussi: Unicredit vola al 50% di Commerz con altre adesioni all’Ops e nuovi derivati; Unicredit vicina a Commerz. E può salire ancora; UniCredit ha superato la soglia del 30% prevista nell’ambito dell’Ops; Unicredit raggiunge l'obiettivo fissato con l'Ops su Commerzbank.

Unicredit vicina a Commerz. E può salire ancoraUnicredit si avvicina sempre di più a Commerzbank. Non è ancora la chiusura della partita, ma il primo obiettivo ... quotidiano.net

Unicredit azzanna Commerz, ora è virtualmente al 50%. Ecco la prossima soglia chiave • Le adesioni all'Ops hanno portato Unicredit ben oltre la soglia del 30%, quota che lievita a oltre il 50% considerando gli strumenti derivati x.com

Unicredit vola al 50% di Commerz con altre adesioni all’Ops e nuovi derivatiI titoli consegnati all’offerta salgono al 7,58%, da sommare al 26,8% in azioni detenute e ai derivati, saliti al 13,1% potenziale. La banca guidata da Orcel: ... repubblica.it