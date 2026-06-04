Unicredit vicina a Commerz E può salire ancora

Da quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Unicredit ha superato la soglia del 30% del capitale di Commerzbank, avvicinandosi ulteriormente alla controllata tedesca. L’obiettivo fissato da Andrea Orcel, amministratore delegato, è stato raggiunto, anche se la trattativa non si è ancora conclusa. La quota detenuta dalla banca italiana rappresenta ora una partecipazione significativa, ma non definitiva, nel capitale di Commerzbank.

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Unicredit si avvicina sempre di più a Commerzbank. Non è ancora la chiusura della partita, ma il primo obiettivo fissato da Andrea Orcel è stato raggiunto: superare la soglia del 30% del capitale della banca tedesca. Con l’ultimo aggiornamento sulle adesioni all’offerta pubblica di scambio, salite al 7,58%, e il 26,77% già in portafoglio, piazza Gae Aulenti è arrivata al 34,35% delle azioni. Il termine fissato per l’Ops è alla mezzanotte del 16 giugno, con la comunicazione dei risultati attesa entro il 19. Ma la normativa tedesca prevede anche una fase supplementare, che allungherà i tempi fino alla mezzanotte del 3 luglio. In tutto, quindi, Unicredit ha ancora quattro settimane per aumentare la propria presa su Commerzbank. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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