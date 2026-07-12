Trent’anni fa quella partita benefica
Il 13 luglio 1996, viareggini e turisti assistettero a una partita di beneficenza. L’evento si svolse circa tre settimane e mezza dopo un grave incidente che aveva coinvolto la zona. La partita fu organizzata con lo scopo di raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica. La manifestazione durò alcune ore e vide la partecipazione di diverse personalità sportive e locali. Non furono riportati incidenti o problemi durante l’evento.
Trent’anni fa, il 13 luglio 1996 Viareggio e la Versilia vissero una serata all’insegna della solidarietà: tre settimane e mezzo prima la rovinosa alluvione aveva non solo cambiato il volto a diversi paesi ma anche provocato complessivamente quindici vittime, comprendendo anche i morti della zona di Fornovolasco, sul versante garfagnino delle Apuane. Una solidarietà nel segno dello sport più amato: una partita benefica allo stadio dei Pini-Bresciani che vide in prima fila proprio gli elementi più rappresentativi non solo del calcio viareggino e versiliese ma anche altri personaggi legati a doppio filo con questa terra. Al richiamo del... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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