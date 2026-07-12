Trent’anni fa quella partita benefica

Notizia in breve

Il 13 luglio 1996, viareggini e turisti assistettero a una partita di beneficenza. L’evento si svolse circa tre settimane e mezza dopo un grave incidente che aveva coinvolto la zona. La partita fu organizzata con lo scopo di raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica. La manifestazione durò alcune ore e vide la partecipazione di diverse personalità sportive e locali. Non furono riportati incidenti o problemi durante l’evento.