tre chilometri contromano scontro frontale nella notte

Nella notte, alle 3.40, lungo l’A14, un’auto che viaggiava contromano ha causato un incidente frontale con un’altra vettura. La vettura proveniva nella stessa direzione di una famiglia che si dirigeva verso Fano. L’impatto si è verificato a circa tre chilometri dal punto di partenza. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per i rilievi e i soccorsi.

Bastano pochi istanti, nel cuore della notte, per trasformare un viaggio qualunque in un incubo. È accaduto intorno alle 3.40 di ieri lungo l’A14, dove un’auto che procedeva contromano ha provocato un violento scontro frontale con la vettura di una famiglia diretta verso Fano. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche e che, invece, si è concluso con quattro persone ferite ma non in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, un 36enne fanese ha imboccato il casello di Fano nel senso opposto a quello di marcia, percorrendo per circa tre chilometri la carreggiata nord in direzione sud. La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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