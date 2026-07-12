Apuane | muore escursionista precipitando sul monte Pisanino

Un escursionista di circa 70 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi sul monte Pisanino, nelle Alpi Apuane. L’uomo, residente in provincia di Pisa, è caduto durante un'escursione e ha perso la vita a causa della caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La zona è stata delimitata per le indagini.

MINUCCIANO (LUCCA) – Incidente mortale oggi, 12 luglio 2026, sulle Alpi Apuane. Un escursionista di circa 70 anni, residente in provincia di Pisa, ha perso la vita nel primo pomeriggio sul monte Pisanino, nel territorio di Minucciano. L’allarme è scattato intorno alle 14,30. La vittima sarebbe precipitata mentre percorreva il traverso che conduce alla vetta, lo stesso tratto dove una settimana fa aveva perso la vita un’altra escursionista, Serena Bertoncini di 50 anni. La stazione di Lucca del Soccorso Alpino è stata allertata immediatamente e una squadra è stata inviata al campo sportivo di Gorfigliano per supportare le operazioni dell’elisoccorso regionale Pegaso 3. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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