Un uomo di 50 anni è morto in un incidente lungo via Provinciale del Tenore. L'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo ai margini della strada. La vettura si è fermata subito dopo l’impatto, senza altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Un drammatico incidente è costato la vita a un uomo di 50 anni a Castelseprio. La tragedia si è consumata lungo via Provinciale del Tenore, dove, per cause ancora in corso di accertamento, l’automobilista ha perso il controllo della vettura finendo violentemente contro un palo ai margini della carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati sia nelle operazioni di soccorso sia nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, per il conducente non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragedia mentre rientra a casa . Si schianta in auto contro un palo. Perde la vita a cinquant’anni

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Tragedia mentre rientra a casa . Si schianta in auto contro un palo. Perde la vita a cinquant’anniCastelseprio, l’uomo di Castiglione Olona ha perso il controllo della vettura sulla Provinciale del Tenore. Tra le cause dell’incidente un improvviso malore o un colpo di sonno: inutili i soccorsi. ilgiorno.it