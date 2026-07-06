Un giovane di 24 anni ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro un palo mentre rientrava dal lavoro. L’incidente è avvenuto in strada, e il violento impatto ha causato la morte immediata del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Stava rientrando dal lavoro a bordo del suo scooter quando, improvvisamente, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un palo in un impatto che si è rivelato fatale. Alessio Rizzo, 24enne residente a Melissano, è morto nella notte tra domenica e lunedì sulla strada che collega Mancaversa e Taviano, nel Leccese. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per Alessio non c'è stato nulla da fare. Lo scooter era intestato alla vittima, non risultano coinvolti altri veicoli. Al momento, le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Lecce, perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: morto 24enne

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