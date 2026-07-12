Un giovane ex calciatore sudafricano di 25 anni è morto. Era un centrocampista e aveva giocato con i Mamelodi Sundowns e la nazionale. La notizia è stata confermata dal club e dalle fonti ufficiali. La causa della morte non è stata resa nota. La sua scomparsa ha colpito il mondo del calcio locale.

La Tragica Scomparsa di Jayden Adams. ROMA (ITALPRESS) – Il calcio sudafricano è in lutto per la prematura scomparsa di Jayden Adams, talentuoso centrocampista dei Mamelodi Sundowns e della nazionale. Il giovane calciatore, solo 25 anni, è deceduto in circostanze ancora poco chiare dopo il ritorno a casa. Le autorità competenti sono impegnate nelle indagini per accertare le cause della sua morte, che ha colpito profondamente fan e compagni di squadra. Questa tragedia si è verificata a breve distanza da un altro grave lutto che Adams aveva dovuto affrontare. Il 17 giugno, infatti, era venuta a mancare la sua amata nonna, Marianna Adams, di 72 anni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Tragedia in Sudafrica: morto Jayden Adams, a soli 25 anni, ex giocatore di calcio ai Mondiali.

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Tragedia en el futbol: Fallece Jayden Adams futbolista sudafricano fue encontrado en un hotel

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