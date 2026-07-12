Tragedia in Sudafrica | morto Jayden Adams a soli 25 anni ex giocatore di calcio ai Mondiali

Da napolipiu.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane ex calciatore sudafricano di 25 anni è morto. Era un centrocampista e aveva giocato con i Mamelodi Sundowns e la nazionale. La notizia è stata confermata dal club e dalle fonti ufficiali. La causa della morte non è stata resa nota. La sua scomparsa ha colpito il mondo del calcio locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Tragica Scomparsa di Jayden Adams. ROMA (ITALPRESS) – Il calcio sudafricano è in lutto per la prematura scomparsa di Jayden Adams, talentuoso centrocampista dei Mamelodi Sundowns e della nazionale. Il giovane calciatore, solo 25 anni, è deceduto in circostanze ancora poco chiare dopo il ritorno a casa. Le autorità competenti sono impegnate nelle indagini per accertare le cause della sua morte, che ha colpito profondamente fan e compagni di squadra. Questa tragedia si è verificata a breve distanza da un altro grave lutto che Adams aveva dovuto affrontare. Il 17 giugno, infatti, era venuta a mancare la sua amata nonna, Marianna Adams, di 72 anni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

tragedia in sudafrica morto jayden adams a soli 25 anni ex giocatore di calcio ai mondiali
© Napolipiu.com - Tragedia in Sudafrica: morto Jayden Adams, a soli 25 anni, ex giocatore di calcio ai Mondiali.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tragedia en el futbol: Fallece Jayden Adams futbolista sudafricano fue encontrado en un hotel

Video Tragedia en el futbol: Fallece Jayden Adams futbolista sudafricano fue encontrado en un hotel

Notizie e thread social correlati

Mondo del calcio in lutto, a soli 25 anni è morto Jayden Adams: aveva appena giocato i Mondiali col SudafricaÈ morto a 25 anni Jayden Adams, pochi giorni dopo aver partecipato ai Mondiali con la nazionale sudafricana.

Leggi anche: Morto Jayden Adams a 25 anni, tragedia nel mondo del calcio! Aveva appena giocato i Mondiali con il Sudafrica

Temi più discussi: Jayden Adams è morto a 25 anni: aveva giocato al Mondiale 2026 con il Sudafrica; Una tragedia scuote il Sudafrica, a 25 anni è morto Jayden Adams: aveva giocato i Mondiali; Jayden Adams morto a 25 anni, aveva appena giocato i Mondiali con il Sudafrica: aveva da poco perso la nonna; Morto Jayden Adams, il centrocampista 25enne del Sudafrica ai Mondiali.

jayden adams tragedia in sudafrica mortoJayden Adams è morto a 25 anni: aveva giocato al Mondiale 2026 con il SudafricaTragedia nel calcio sudafricano: è morto a soli 25 anni Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns e della Nazionale sudafricana. Il giocatore aveva preso parte ai Mondiali 2026, disputando tu ... sport.sky.it

jayden adams tragedia in sudafrica mortoJayden Adams è morto, il centrocampista del Sudafrica aveva giocato 3 partite ai Mondiali: aveva 25 anniIl calciatore sudafricano dei Mamelodi Sundowns è scomparso a poche settimane di distanza dalla nonna settantaduenne ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web