Tragedia in Italia! Rifiutato a un corso di danza | prima spara poi il gesto estremo

Notizia in breve

Un uomo di 52 anni ha sparato un colpo di fucile contro la titolare di una scuola di danza a Cagliari, senza colpirla, e poi si è tolto la vita davanti all’ingresso della palestra. La vicenda è avvenuta domenica mattina dopo che l’uomo era stato rifiutato a un corso di danza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La scena è stata ripresa dai testimoni presenti.