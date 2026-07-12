Tragedia in Italia! Rifiutato a un corso di danza | prima spara poi il gesto estremo
Un uomo di 52 anni ha sparato un colpo di fucile contro la titolare di una scuola di danza a Cagliari, senza colpirla, e poi si è tolto la vita davanti all’ingresso della palestra. La vicenda è avvenuta domenica mattina dopo che l’uomo era stato rifiutato a un corso di danza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La scena è stata ripresa dai testimoni presenti.
Dramma nella mattinata di domenica a Cagliari, dove un uomo di 52 anni ha esploso un colpo di fucile contro la titolare di una scuola di danza, senza colpirla, per poi togliersi la vita davanti all’ingresso della palestra. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe maturato dopo il rifiuto della richiesta di iscrizione a un corso di flamenco. Il rifiuto e gli spari davanti alla palestra. Stando a quanto emerso, l’uomo si era già presentato nei giorni scorsi alla scuola di danza chiedendo di poter partecipare a un corso di flamenco, ricevendo però un diniego. Nella mattinata del 12 luglio sarebbe tornato nella struttura e, dopo un nuovo rifiuto, avrebbe impugnato un fucile calibro 12, regolarmente detenuto, sparando un colpo in direzione della titolare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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