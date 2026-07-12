Il Tour de France 2026 ha subito una modifica alla tappa 9 a causa delle alte temperature. L'organizzazione ha deciso di accorciare il percorso di questa frazione, che si svolge in Italia, per motivi legati alle condizioni climatiche estreme. La decisione è stata presa in risposta all’ondata di caldo che interessa alcune zone del paese, rendendo necessario un intervento sulla distanza prevista.

Roma, 12 luglio 2026 - Che la 'canicule' sia storicamente un fattore capace di influenzare le sorti del Tour de France è cosa nota, ma l'impennata delle temperature di questi giorni in determinate zone del Paese ha avuto un impatto sulla tappa 9, che subisce un netto taglio del proprio percorso proprio per questa ragione. La nuova tappa 9 del Tour de France 2026. Restano invariati la sede di partenza, Malemort (anche se il via effettivo avverrà a Lanteuil ), e quella di arrivo, Ussel, ma con soli 154,6 km da affrontare nel mezzo, e non più 185,5 km. Di fatto, cambia solo il chilometraggio, mentre restano intatti i punti salienti di un... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, è allarme caldo: l'organizzazione accorcia la tappa 9

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