Tour | allarme caldo il sindacato ciclisti chiede modifiche future sugli orari

A causa delle ondate di caldo estremo, il sindacato dei ciclisti ha chiesto modifiche agli orari di partenza delle gare estive. La richiesta mira a ridurre l'esposizione degli atleti alle alte temperature, che sono aumentate in modo significativo. Il sindacato sostiene che i cambiamenti negli orari potrebbero contribuire a garantire condizioni più sicure durante le competizioni. La proposta è stata avanzata in risposta alle frequenti ondate di caldo verificatisi recentemente.

"Di fronte alla crescente frequenza delle ondate di caldo estremo, il Cpa ('Ciclisti Professionisti Associati', il sindacato dei corridori, ndr) ribadisce che gli orari di partenza delle gare estive devono cambiare per proteggere la salute degli atleti. Servono discussioni con tutte le parti interessate quest'inverno per trovare una soluzione prima della stagione 2027". Così, in un comunicato, il sindacato dei ciclisti professionisti prende posizione sull'emergenza caldo, che ha costretto gli organizzatori del Tour de France ad accorciare di 30 chilometri la tappa odierna. "I corridori rimangono pienamente determinati a... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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