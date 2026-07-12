Durante il più grande Festival latino di salsa a Toronto, una sparatoria ha provocato due morti e almeno sei feriti gravi. La polizia ha confermato che l’incidente è avvenuto in strada, dove si trovavano circa 13.000 persone. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause o sui responsabili dell’evento. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando testimoni. La zona è stata isolata per le operazioni di polizia.

Due persone sono state uccise e almeno altre sei sono rimaste ferite a causa di una sparatoria durante il più grande Festival latino di salsa a Toronto, in Canada, mentre in strada c’erano almeno 13mila persone. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi tra due individui che si “prendevano di mira a vicenda” come riferito dalla polizia canadese. Cosa è accaduto. La sparatoria è avvenuta su St.Clair Awenue dove si stava svolgendo il festival. Il vice capo della polizia di Toronto, Frank Barredo, ha spiegato che i sospettati sono ancora a piede libero. Entrambe le vittime erano uomini mentre i feriti, di cui almeno quattro in gravi condizioni, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Toronto, spari durante il Festival di salsa: due morti e alcuni feriti gravi

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Sparatoria a Toronto: due morti e cinque feriti

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