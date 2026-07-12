Torna In Cammino tra arte e fede il racconto dell’Italia tra spiritualità e tradizioni

È ripreso su Rai 3 il programma “In Cammino tra arte e fede”. La trasmissione ripercorre l’Italia attraverso itinerari spirituali, evidenziando il patrimonio artistico e le storie di persone che hanno lasciato un segno. La serie si concentra su percorsi religiosi e culturali, mostrando luoghi di culto e testimonianze di figure legate alla spiritualità e alle tradizioni italiane. La ripresa della trasmissione si inserisce nella programmazione stagionale del canale.

Torna su Rai 3 “In Cammino tra arte e fede”, il programma che racconta l’Italia attraverso i suoi itinerari spirituali, il patrimonio artistico e le storie di uomini e donne che hanno lasciato un segno. Dal 13 luglio al 31 agosto, ogni lunedì alle 15.10 su Rai3, andranno in onda gli otto nuovi appuntamenti della quinta stagione televisiva. Il format, condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini, scritto da Paola Miletich e diretto da Marco Capasso, rinnova il suo invito «a mettersi in cammino, trasformando ogni puntata in un viaggio alla scoperta di luoghi che custodiscono memoria, spiritualità, arte e tradizioni». «Con In Cammino - ha spiegato padre Enzo Fortunato - desideriamo accompagnare il pubblico in un viaggio che non è soltanto geografico, ma anche interiore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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