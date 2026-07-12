Torino il caso del cane finito a processo | per la Procura è l’arma di una rapina Cosa dice la perizia sull’animale

A Torino, un uomo di 35 anni senza fissa dimora è stato condannato a quasi quattro anni di carcere per aver aggredito due giovani in strada. La procura ha sostenuto che un cane fosse stato usato come strumento per la rapina, un’ipotesi supportata da una perizia sull’animale. La condanna è arrivata al termine di un procedimento giudiziario che ha coinvolto anche la tesi dell’uso del cane come arma.

Un cane può essere considerato l’arma utilizzata per compiere una rapina. È la tesi della procura di Torino in un procedimento che si è concluso con la condanna a 3 anni e 10 mesi di un 35enne senza fissa dimora, accusato di aver aggredito due giovani in strada per impossessarsi di un pacchetto di sigarette e di una banconota da 50 euro. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe colpito le vittime con una bottiglia di vetro e incitato il proprio cane, di nome Astro, ad attaccarli. L’accusa al cane. A seguito dell’aggressione, i due ventenni hanno riportato alcune lesioni. Per gli investigatori, il cane avrebbe morso entrambi i ragazzi per diversi istanti, interrompendo l’aggressione solo dopo un comando del proprietario. 🔗 Leggi su Open.online

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